Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Hevesini kırmak istemezdik ama Sayın @dursuncicek80 Anayasa değişikliğinden bihaber. 20 vekil artık CB adayı gösteremiyor. O eski metinde var. Bir milletvekili anayasayı nasıl bilmez, hayret! Belki ayrı parti kurarlarsa olabilir. Ama önerimiz ABDullah Gül aşkından vazgeçmeleri." ifadelerini kullandı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in açıklamalarına tepki gösterdi.



Reyhan, Çiçek'in anayasa değişikliğinden bihaber olduğunu belirtti.



20 vekilin artık Cumhurbaşkanı adayı gösteremediğini kaydeden Reyhan, "O eski metinde var" ifadelerini kullandı.



Reyhan şunları vurguladı:



"Bir milletvekili anayasayı nasıl bilmez, hayret!



Belki ayrı parti kurarlarsa olabilir.



Ama önerimiz ABDullah Gül aşkından vazgeçmeleri."



DURSUN ÇİÇEK NE DEMİŞTİ



CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz" demişti.



Çiçek şunları söylemişti:



"Özellikle Saadet Partisi, İYİ Parti'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz ama 100 bin imza toplamalarında bir sıkıntı olursa bir grup 20 milletvekilinin imzası bunun için de yeterli. İhtiyaç olduğunda biz de kurumsal olarak imza verebiliriz. Meclis'te imza verip 100 bin imza yerine 20 imza ile bu adaylaşmayı kolaylaştırabiliriz. Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz. Tabii bu konuda da Saadet Partisi'nin adayının Abdullah Gül olmasını da temenni ediyoruz. Tabii biz ikinci tura kalacağını beklemiyoruz ama en azından iktidar partisi seçmenlerinden de destek alacağını düşündüğümüz için ikinci tur daha garanti olacaktır diye düşünüyoruz. Saadet Partisi'nin ikna etmesi lazım. İhtimal vermiyorum ama Saadet Partisi'nin de ikna etmesi lazım. Aday göstersin diyoruz. Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz tabii. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz."



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