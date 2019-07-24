CHP'nin açılım karnesi ve desteği

CHP, PKK açılımı için kolları sıvadı... İşaret "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. "Demokrasi ittifakı Kürt sorununu çözecek " mesajıyla "yeni çözüm sürecini başlatma" talebi açıkça ilan edildi. CHP-HDP hattında seçim döneminde gizlenmeye çalışılan ittifak bir kez daha açık desteğe dönüştü. Sıradaki haberimizde terör örgütünün siyasi kolu HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi; Kaftancığlu'nun ifadesi ile "Yan yana durabilme halini" inceliyoruz...

Türkiye'nin geçmiş yıllarda bertaraf ettiği Amerikancı açılımın yeni taliplisi CHP oldu.



"Vatan savaşına", "saray savaşı" dediler. SHP ile HEP'in 1991'de kurduğu ittifak 28 yıl sonra yerel seçimlerde yine tekrarlandı. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sözde çözüm süreci talebi de seçim ittifakının ardından geldi.



Yıl 2009. "Demokratik Açılım" adıyla sözde "Çözüm süreci" başlatıldı. CHP ise "kapalı kapılar arkasında" yürütülen PKK açılımının Meclis'e taşınmasını istedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin açılım önerisinin ayrıntılarını da açıkladı.



Açılım talebinin ardından CHP-HDP işbirliği, 7 Haziran seçimlerinde de sürdü. "HDP barajı aşmalı" propagandasına ortak oldu ana muhalefet partisi.



Öyle ki CHP'nin üst düzey yöneticileri oyların bir kısmının HDP'ye atılmasını istedi. CHP'li Çanakkale belediye başkanının HDP'nin barajı aşması üzerine "Şükür pilavı" dağıtması ise tepkileri daha da artırdı.



Hendek savaşlarına katılan teröristlere "arkadaş" diye hitap eden Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, PKK'lı belediyelere kayyum atanmasına da tepki gösterdi.



Türk Milleti'nin tepkilerini kulak ardı eden CHP yönetimi Adalet Yürüyüşünde de HDP ile kol kola yürüdü. Kapatılan Özgür Gündem, İMC TV gibi PKK'nın yayın organı temsilcilerini Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nda ağırladı. -



CHP, teröre destek veren başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının da karşısında yer aldı.



CHP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde de "sırtını terör örgütlerine yaslayanların" seçim barajını aşmasına yardımcı oldu. HDP ile ittifakını 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de sürdürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'li Ahmet Türk kapalı kapılar arkasında işbirliği görüşmesi yaptı. Sonrasında da HDP yerel seçimlerde İyi Parti'nin de yer aldığı Millet İttifakı adaylarını destekleme kararı aldı.



23 Haziran'da seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından CHP ile HDP'nin talebi yine ortak oldu. Her iki parti de yeni bir Anayasa yazılmasını ve Türk Milleti'nin dağıttığı PKK açılımı masasının Meclis'te yeniden kurulmasını istedi.



Kaftancıoğlu'nun açılım talebini açıkça dile getirmesi geniş yankı buldu. Açıklamalar, 23 Haziran'da kurulan sözde demokrasi ittifakının yol haritası olarak değerlendirildi. Kaftancıoğlu, 14 Ocak 2018'de İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini kazanmıştı. Ermeni soykırımı yalanına ortak olan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganına karşı çıkan Kaftancıoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'a da sahip çıkmıştı.





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