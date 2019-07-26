CHP'nin açılım talebine anlamlı tepki

"Kürt sorununu demokrasi ittifakı çözecek" mesajıyla PKK açılımı talebini gündeme getiren CHP'ye, terörle mücadele eden kahramanlardan önemli bir uyarı geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ya tepki göstermeyen parti yönetimine çağrıda bulunan Gazi ve şehit aileleri, Kaftancıoğlu'nun görevden alınmasını istedi. Şehit aileleri "CHP tepki göstermezse eylem yapacağız" uyarısında bulundu.

Bölücü terör örgütüne nefes aldırmadılar.. PKK açılımının ardından hendek terörüne karşı mücadele ettiler. Terörle mücadele kahramanları onlar.. Kollarını, bacaklarını kaybetti gaziler, ancak vatan mücadelesinden vazgeçmediler. Şimdi ise yeni bir açılım talebiyle karşı karşıyalar..



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Demokrasi ittifakı Kürt sorununu çözecek " mesajıyla yeni "çözüm sürecini" başlatma talebini açıkça ilan etti. Anlamlı tepki ise şehit aileleri ve gazilerden geldi.



Gazi ve şehit aileleri, yeni bir açılımın bölücü terör örgütü PKK'ya "can suyu" olacağını vurguluyor.



Ulusal Kanal'a konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar CHP'ye açık çağrı yaptı. "Eylem yapacağız" dedi, istifaya davet etti.



Aylar'a göre, terörle mücadelede HDP'nin kapatılması da büyük önem taşıyor.





MUHABİR: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: AYDIN GERGİN

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