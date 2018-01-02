banner962
Jandarmadan muhabire 'anons' dersi
Jandarmadan muhabire 'anons' dersi
Diyanet'ten bir skandal daha
Diyanet'ten bir skandal daha
CHP'de İzmir savaşı!
CHP'de İzmir savaşı!
SGK'dan taşeron işçi açıklaması
SGK'dan taşeron işçi açıklaması

CHP'nin adayı Abdullah Gül mü? Dikkat çeken çağrı

CHP, Meclis’teki muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül’e dikkat çeken bir çağrı yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Gül'ü kastederek "Bay Kemal'in kayığına bindi" sözlerini değerlendirdi "Keşke binse" dedi. CHP'li kurmaylardan gelen Gül'ü savunan açıklamalar ise parti içinde tartışma yarattı.

CHP'nin adayı Abdullah Gül mü? Dikkat çeken çağrı

CHP, HDP ve İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül’e CHP sıcak mesaj gönderdi.

Açıklamayı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı. Altay, birinci turda adaylarının CHP’li olacağını söyledi. İkinci tura ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.

Gül’ün CHP’nin adayı olacağına yönelik iddiaların ardından kurmaylardan gelen bu açıklamalar, parti içinde tartışma yarattı. İddialara göre, Kılıçdaroğlu, AKP, MHP ittifakına karşı Abdullah Gül'ün güçlü olacağını savunuyor ve bunu çevresindeki isimlere anlatıyor. Ancak Ulusal Kanal'a bilgi veren bazı CHP çevreleri de Gül'ün adaylığının tabana anlatılmasının mümkün olmadığı görüşünde.

Tecrübeli gazeteciler de yurt dışında ve içinde çeşitli görüşmeler yürüten Gül'ün faaliyetlerinin arttığına dikkat çekiyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #chp
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Pastacılık sanatla buluştu
Sonraki Haber
Pakistan'dan ABD'ye yanıt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.