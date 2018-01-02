CHP, Meclis’teki muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül’e dikkat çeken bir çağrı yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Gül'ü kastederek "Bay Kemal'in kayığına bindi" sözlerini değerlendirdi "Keşke binse" dedi. CHP'li kurmaylardan gelen Gül'ü savunan açıklamalar ise parti içinde tartışma yarattı.

CHP, HDP ve İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül’e CHP sıcak mesaj gönderdi.



Açıklamayı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı. Altay, birinci turda adaylarının CHP’li olacağını söyledi. İkinci tura ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.



Gül’ün CHP’nin adayı olacağına yönelik iddiaların ardından kurmaylardan gelen bu açıklamalar, parti içinde tartışma yarattı. İddialara göre, Kılıçdaroğlu, AKP, MHP ittifakına karşı Abdullah Gül'ün güçlü olacağını savunuyor ve bunu çevresindeki isimlere anlatıyor. Ancak Ulusal Kanal'a bilgi veren bazı CHP çevreleri de Gül'ün adaylığının tabana anlatılmasının mümkün olmadığı görüşünde.



Tecrübeli gazeteciler de yurt dışında ve içinde çeşitli görüşmeler yürüten Gül'ün faaliyetlerinin arttığına dikkat çekiyor.







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