CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ü aday göstereceklerinin işaretini verdi
CNN Türk Canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Gül ile kurduklarını teması da anlattı.
CHP’ liderinin gündeminde belediye başkanlarının istifası vardı. Kılıçdaroğlu, AKP lideri Tayyip Erdoğan’a yüklendi.
Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını da yineledi.
ulusal.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü aday göstereceklerinin mesajını verdi. Cumhurbaşkanının partilerden bağımsız olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu “Hiç kimse Abdullah Gül aleyhine bir şey demedi" dedi. CHP lideri, Gül’le temas kurduğunu, Türkiye’nin sorunları üzerine konuştuklarını da söyledi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak?
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