CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama:



Adaylığı kesinleşen Mansur Yavaş twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:



Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun.



Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim.

Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum



ANTALYA ADAYI BELLİ OLDU



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