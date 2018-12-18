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CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları belli oldu

CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları kesinleşti. Buna göre Ankara'dan Mansur Yavaş, İstanbul'dan da Ekrem İmamoğlu oldu. CHP'nin Adana, Antalya ve Bolu adayları da belli açıklandı

CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları belli oldu

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: 

Adaylığı kesinleşen Mansur Yavaş twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur.  Yolumuz açık olsun.

Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim.
Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum

ANTALYA ADAYI BELLİ OLDU

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Muhittin Böcek oldu

Bolu Belediye Başkan adayı Özcan Bolu

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar oldu 

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu.

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.''

Etiketler; #31 mart #Mansur Yavaş #chp
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