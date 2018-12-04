"Asgari ücret 2.200 lira olsun", bu teklifi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu. Peki İzmir'de işveren konumunda olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bu teklifi İZBAN ve Metro toplu iş sözleşmelerine yansıttı mı? Özgür Doğu Saymaz'ın haberi...

Kılıçdaroğlu’nun Türk-İş ziyaretinde akıllarda kalan sözleriydi bunlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içi banliyö sistemi İZBAN’ın işletmesinde yüzde 50 ortak. İzmir Metrosunda ise yetkili tek işveren.



İzmir’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilerde tam da Kılıçdaroğlu’nun Türk-iş Başkanı Ergün Atalay’a dediği gibi enflasyon oranında zamda ısrarlı.



Kılıçdaroğlu asgari ücretin ise 2 bin 200 lira olmasını istiyor.



Demir Yol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz CHP’nin asgari ücret politikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZBAN ve İzmir Metro toplu iş sözlenmesinde ki zam önerilerinin çeliştiğini söyledi.



Ervüz Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada toplu iş sözleşmesinde sendika olarak yaptıkları teklifin CHP’nin asgari ücret teklifinin bile altında kaldığını söyledi.



İzmirliler tarafından yüksek maaş aldıkları idda edilen işçilerin aldıkları net ücretleri Hüseyin Ervüz Ulusal Kanal’a çizelge üzerinde anlattı.



CHP’nin Asgari ücret teklifi eğer kabul edilirse İZBAN’da çalışan asgari ücretli sayısı artacak.



10 Aralık’ta grevin uygulanacağını söyleyen Ervüz İzmirlileri mağdur edenin kendileri olmayacağını dile getirdi.







HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ - KAMERA: AKIN KARA

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