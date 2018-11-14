Yerel seçim mesaisi hız kazandı. 104 belediye başkanı adayını açıklayan CHP, 147 adayını daha ilan etti. 147 kişilik listede, 11 il, 136 ilçe ve belde belediye başkan adayı yer aldı. Liste 33 mevcut başkan ile 114'si yeni isimden oluştu. En dikkat çekici isim ise mevcut milletvekili Ahmet Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi oldu.

Yerel seçimlerine doğru gidilirken CHP, 147 yeni belediye başkan adayını daha kamuoyuna açıkladı.



CHP MYK ve Parti Meclisi peş peşe toplandı. Toplantıların ana gündem maddesi 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerdi.



Toplantılar sonrası kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, aday listesine ilişkin bilgi verdi.



Daha önce de 104 adayını açıklayan CHP'nin 147 kişilik aday listesinde 33 mevcut başkan ile yola devam etme kararı alındı. 114 de yeni isim belirlendi.



Liste, 136 ilçe ve belde ile 11 il adayından oluştu. En dikkat çekici isim ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday gösterilen mevcut milletvekili Ahmet Akın oldu.



Açıklanan iller içinde Balıkesir'in yanı sıra Artvin, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Uşak, Erzincan, Karabük, Burdur, Giresun, Yalova da yer aldı.







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