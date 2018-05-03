24 Haziran seçimlerine ilişkin partilerdeki Cumhurbaşkanı adaylığı süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayını yarın ilan edecek olan CHP’den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsmi adaylar arasında konuşulan CHP Milletvekili İlhan Kesici, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin aday gösterileceğini söyledi. AKP ise Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.

Adaylık için son başvuru tarihi olan 5 Mayıs Cumartesi öncesi partilerdeki Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yeni gelişmeler var.Bir süredir merakla beklenen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin gözler Cuma günü saat 10'da yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak Cuma günü gelmeden olası adaylığı konusunda ismi tartışılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin aday olacağını açıkladı.Kesici'nin açıklaması İnce'ye soruldu. İnce, Cuma günü yapılacak resmi açıklamayı işaret etti.CHP'de adaylık tartışması sürerken AKP, Meclis'te yaptığı kapalı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 4 Mayıs Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na giderek Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapacak. Bu arada AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakına Büyük Birlik Partisi de dahil oldu. Büyük Birlik Partililer, AKP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilecek.Öte yandan CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin milletvekilliği için ittifak protokolünü 5 Mayıs Cumartesi günü imzalayacağı belirtildi. Ayrıca yeni ittifakın üyesi Demokrat Parti Cumhurbaşkanı adayı olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleyeceğini açıkladı.