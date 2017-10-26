CHP Grup Başkanvekilliğine Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç seçildi

CHP'de bugün, yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.



İlk oylama Meclis Başkanvekili için yapıldı. Mevcut Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yarıştı ve Hamzaçebi kullanılan oyların 48’ini alırken, rakibi Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün 76 oy aldı. Bu sonuçla CHP’nin yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün oldu.



İDARE AMERİ DE SEÇİLDİ



Meclis'te Katip Üye ve İdare Amirliği seçiminde adaylardan hiçbiri salt çoğunluğun oylarının (66 oy) yarısını alamayınca seçim ikinci tura kaldı.İkinci tur seçimlerinde en yüksek oy alan Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili İbrahim Özdiş TBMM Meclis İdare Amiri oldu.



GRUP BAŞKANVEKİLi KIRAN KIRANA



Grup Başkanvekilliği, Meclis Divan üyeliği seçiminde ise kıran kırana yarış yaşandı. CHP'nin 3 grup başkanvekilinden Levent Gök aday olmayacağını açıklamıştı. Diğer grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ise yeniden aday oldu.



Grup Başkanvekilliği için ilk turda 10 aday yarıştı. Mevcut başkanvekilleri Engin Altay (48) ve Özgür Özel'in (42) yanı sıra Sakarya Milletvekili Engin Özkoç (54), Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek (37), Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer (38), Eskişehir Milletvekilleri Gaye Usluer (30) ve Cemal Okan Yüksel (25), Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı (27), Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt (39), Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (29), ilk turda seçilmek için yeterli çoğunluk olan 66 oya ulaşamadı.Haluk Pekşen'in çekilmesi üzerine ikinci tura 9 aday katıldı. Bu turda da adaylardan Altay (59), Özel (52), Özkoç (59), Erkek (47), Yüceer (42), Usluer (23), Yüksel (22), Atıcı (25), Bozkurt (36) oy aldığı için seçimler 3. tura kaldı. Altay ve Özel, üçüncü turda seçilebilmek için yeterli olan çoğunluğu sağlayıp 67'şer oyla yeniden grup başkanvekilliğine seçildi. Bozkurt 4. turda, Yüceer 5. turda, Erkek de 6. turda yarıştan çekildi. 6. tura katılan Atıcı'ya 37 oy çıkarken, Özkoç 76 milletvekilinin oyunu olarak, CHP'nin 3. grup başkanvekili oldu.



MECLİS DİVANI TAMAMEN DEĞİŞTİ



TBMM Katip Üyeliği için 11 aday yarıştı, İdare Amirliği için ise 5 aday milletvekillerinden oy istedi.CHP'ye düşen kontenjan çerçevesinde 4 Katip Üye ile 1 İdare Amiri, ikinci turda belirlendi.İkinci turda en yüksek oyu olan Sinop Milletvekili Barış Karadeniz (70), Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu (55), Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu (51) ve Çanakkale Milletvekili Bülent Öz (51), CHP'nin katip üye adayları oldu. Mevcut üyeler Ali Haydar Hakverdi, Fatma Hürriyet Kaplan ve Özcan purçu ise seçilmek için yetrli oyu alamadı. Emre Köprülü ise aday olmamıştı.



TBMM İdare Amirliğine ise Adana Milletvekili İbrahim Özdiş seçildi.