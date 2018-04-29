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CHP'nin il başkanları Cumhurbaşkanı adayını oyladı
CHP'nin il başkanları Cumhurbaşkanı adayını oyladı

CHP'nin il başkanları Cumhurbaşkanı adayını oyladı

CHP 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayının sorulduğu,onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları ortaya çıktı

CHP'nin il başkanları Cumhurbaşkanı adayını oyladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes’teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu.

İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı.

Sandıktan  çıkan  kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu’na verilmek üzere teslim alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp
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