Partilerde yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. CHP'de İstanbul adaylığının belirlenmesi konusunda mesai var. Parti içinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili beklenti hakim. AKP'de ise 10 maddelik seçim manifestosunun hazırlığı sürüyor.

AKP'de manifesto hazırlığı yapılıyor. CHP’de adaylık muamması sürüyor.



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partinin İstanbul adayının henüz netleşmediğini söyledi.



MYK Toplantısı sonrası kameraların karşısında geçen Öztrak, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık söylentilerini yanıtladı.



İyi Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine de değinen Öztrak, “her şey çok güzel olacak” dedi.



Öztrak böyle dedi ancak İyi Parti ve CHP arasındaki görüşmelerin olumlu bir noktada olmadığı belirtiliyor.



Tarafların sadece Ankara’da Mansur Yavaş isminde uzlaştığı, İstanbul ve İzmir’de ise farklı adaylarla yarışa girecekleri iddiaları kulislerde konuşuluyor.



İddialara göre, Meral Akşener’in danışmanı Taylan Yıldız’ın İzmir’de İyi Parti’nin adayı olacağı ve CHP ile İzmir'de ittifak yapılmayacağı belirtiliyor.



6 Aralık'ta yapılacak CHP Parti Meclisi toplantısında, adaylar ve ittifaka ilişkin kesin kararın verilmesi bekleniyor.



Öte yandan, AKP’de 10 maddelik seçim manifestosu hazırlığı var.



Arjantin’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.





ulusal.com.tr