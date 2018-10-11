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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından başkanlığa çok sayıda isim talip oldu. O isimlerden biri de Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar. Aday gösterilmesi durumunda “rekor bir oyla seçileceğini söyledi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2014 yılından bu yana hayata geçen proje ve yatırımı değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından başkanlığa çok sayıda isim talip oldu.

30'a yakın isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı istiyor. O isimlerden biri de Karşıyaka Belediye Başkanı Mutlu Akpınar.

Gazetecilerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mısınız sorusu üzerine Akpınar aday gösterilmesi durumunda "rekor bir oyla" seçileceğini söyledi. 


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERAMAN:ERDEM ÖZDEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #Aziz Kocaoğlu
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Çulsuz - 2 gün önce
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