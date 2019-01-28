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CHP'nin Kadıköy adayı, PKK'nın hendek eylemlerinin destekçisi çıktı!

CHP'nin İstanbul Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı'nı belediye başkan adayı göstermesi tepkilere neden oldu. HDP'ye sempatisini gizlemeyen Odabaşı, PKK'nın Güneydoğu'da giriştiği hendek eylemlerine destek mesajları vermişti.

CHP'nin Kadıköy adayı, PKK'nın hendek eylemlerinin destekçisi çıktı!

İstanbul'un Kadıköy İlçesi için yapılan oylama sonucuna Şerdil Dara Odabaşı'nın ismi CHP PM'de onaylandı. CHP'li Odabaşı 30'a 29 oyla Şerdil Dara Odabaşı CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Lice'deki hendek eylemlerini destekleyen tweetler attığı görüldü.

Odabaşı'nın söz konusunu mesajlarını sosyal medyada paylaşmaya başlayan yurttaşlar, karara tepki gösterdi.





 

Etiketler; #pkk #hdp #Kadıköy #istanbul #chp
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