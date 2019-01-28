banner1002
Ekonomist Yasin Alıcı yazdı
Ekonomist Yasin Alıcı yazdı
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
İstanbul'da yangın: Yaralılar var
İstanbul'da yangın: Yaralılar var
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret

CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı PKK'nın hendek eylemlerinin destekçisi çıktı

CHP'nin İstanbul Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı'nı belediye başkan adayı göstermesi tepkilere neden oldu. HDP'ye sempatisini gizlemeyen Odabaşı, PKK'nın Güneydoğu'da giriştiği hendek eylemlerine destek mesajları vermişti.

CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı PKK'nın hendek eylemlerinin destekçisi çıktı

İstanbul'un Kadıköy İlçesi için yapılan oylama sonucuna Şerdil Dara Odabaşı'nın ismi CHP PM'de onaylandı. CHP'li Odabaşı 30'a 29 oyla Şerdil Dara Odabaşı CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın Lice'deki hendek eylemlerini destekleyen tweetler attığı görüldü.

Odabaşı'nın söz konusunu mesajlarını sosyal medyada paylaşmaya başlayan yurttaşlar, karara tepki gösterdi.





 

Etiketler; #chp #istanbul #Kadıköy #hdp #pkk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.