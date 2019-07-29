CHP'nin "Kürt Sorunu" raporunda neler var?

Türk Ordusu Fırat'ın doğusu için ABD'ye son uyarılarını yapıyor, CHP ise PKK açılımı için rafta bekleyen dosyayı güncellemeye hazırlanıyor. CHP, ana fikri açılımın Meclis'te sürdürülmesi olan, "Kürt sorunu raporunu" yeniden şekillendirecek. Mevcut raporda Türk Ordusu'nun PKK'ya karşı silah bırakması isteniyor.

23 Haziran seçimleri sonrası Amerikancı PKK açılımını gündeme getiren CHP'nin takvimi işliyor. Gündemde "22 Soru, 22 Cevap CHP'nin Türkiye'nin Kürt sorununa bakışı ve çözüm çerçevesi" isimli rapor var. 2015 tarihli raporda CHP, devletin PKK'ya karşı silahlı yaptırım gücünü kullanmaması isteniyor.



Bölücü terör örgütü yurt içi ve sınır ötesinde ağır darbe aldı. PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'yi de Türk yargısı mahkum etmeye başladı.



Son günlerde de PKK/PYD'ye karşı operasyon yapılması masada. Fırat'ın doğusu için hazırlıları tamamlanan operasyonun planları Milli Güvenlik Kurulu'nda da ele alacak. Bu esnada CHP ise PKK açılımı konusunda yol haritasını netleştiriyor.



Önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu sözlerle açıkladı partisinin tutumunu. Ardından CHP'nin 2015 tarihli "Kürt sorunu raporunu" güncelleyeceği öğrenildi. Açıklamayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Gelişen olayları da dikkate alarak 22 Soru, 22 Cevap’ı güncellemek istiyoruz. Onunla ilgili çalışma var" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun sözü ettiği raporda sözde Kürt sorununun demokrasi temelinde olduğu iddia ediliyor, "sorunun", "güvenlikçi" yöntemlerle çözülemeyeceği öne sürülüyor. Bu kapsamda da askeri yöntemlerin bir daha masaya getirilmemesi, devletin ilgili birimlerinin silah kullanmaması isteniyor.



Aynı zamanda raporda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da önerisi olan Toplumsal Mutabakat Komisyonu kurulması talep edildi. Komisyonun Meclis'te kurulması gerektiği vurgulandı. Raporda ana dilde eğitim ve eşit vatandaşlık temelinde yeni bir Anayasa yazılması da yer aldı.





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