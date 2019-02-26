Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürüldüğü belirtildi. Saruhan, bu konuda bilgi aldıklarını ve il seçim kuruluna gidip ayrıntılı gerekçeyi öğreneceklerini söyledi. Muğla Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Dr. Osman Gürün, Mustafa Saruhan’ın İl Seçim Kurulunca adaylığının düşürülmesi karşısında şoke olduklarını belirtti

Aday gösterilen eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan’ın adaylığına AKP tarafından itiraz edildi. İtirazı görüşen Muğla İl Seçim Kurulu Saruhan’ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.



Saruhan’ın Başkanlığı döneminde çevre ve imarla ilgili aldığı ancak hükmün açıklanması geri bırakılması kararın verildiği cezalar toplandığında 1 yıl’ı aştığı AKP’liler tarafından öne sürüldü.



İl Seçim Kurulu da adaylığa itirazı yerinde buldu.



CHP Başkan Adayı Mustafa Saruhan, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, bu konuda bilgi aldıklarını ve il seçim kuruluna gidip ayrıntılı gerekçeyi öğreneceklerini söyledi.



GÜRÜN: ŞOK OLDUK



Muğla Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Dr. Osman Gürün, Mustafa Saruhan’ın İl Seçim Kurulunca adaylığının düşürülmesi karşısında şoke olduklarını belirtti.



Gürün, şunları söyledi:



"Başkan adayımız Yalıkavak Başkanlığı döneminde aldığı ve ertelenen cezaların toplamı 13 ay oldu diye seçime giremeyeceğine karar verildi. Oysa daha önce arkadaşımız hukukçulara bunu inceletmiş ve seçime girmesinde sakınca olmadığını öğrendikten sonra aday adaylığı konusunda başvuruda bulunmuştu.



İl başkanlığımız karara gerekli itirazları gün içerisinde yapacak. Genel Merkez’de durumu bildirdik. Son kararı YSK verecek."



ulusal.com.tr