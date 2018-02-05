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CHP'nin Parti Meclisi değerlendirildi: Liberal ağırlıklı PM oluştu

CHP'de bir kurultay daha geride kaldı. 60 kişilik Parti Meclisi belirlendi. Yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 52 kişilik anahtar listesini 10 kişi deldi. Muharrem İnce'nin listesinden ise 3 kişi Parti Meclisi üyesi seçildi. Parti Meclisi'nin kodlarını ve tecrübeli gazetecilerin CHP notlarını derledik

Bir kurultay daha bitti ama tartışmalar bitmedi. CHP'de gözler şimdi yeni seçilen 60 kişilik Parti Meclisi'ne çevrildi. 

Kurultayda 488 kişi Parti Meclisi için aday oldu. Yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi için belirlediği 52 kişilik "Anahtar listesi"ni 10 kişi deldi.

Genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce'nin "Umudun Parti Meclisi" adlı listesinden ise 3 kişi Parti Meclisine girebildi. 

Parti Meclisi için en yüksek oyu 692 ile Haluk Koç aldı. Koç'u 687 oy ile ikinci sırada takip eden ismin kısa bir süre önce MYK ve Parti Sözcülüğünden istifa eden Selin Sayek Böke'nin olması dikkat çekti.

Ankara'nın tecrübeli siyaset yorumcularına göre Parti Meclisinin ağırlıklı olarak liberal politikaları benimseyen kişilerden oluştu, Kemalist kesim bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #Parti Meclisi #liberal
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