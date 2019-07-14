CHP'nin S-400 tavrı ne?

S-400 ile ilgili CHP'nin karşı tavrını hatırlarsınız değerli izleyenler. Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz S-400'lere karşı yoğun bir mücadele yürütmüştü. Silahlar Rusya'dan Türkiye'ye getirildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ünal Çeviköz'ün aksine Türkiye'nin güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına rağmen, Ünal Çeviköz S-400 karşıtı tavrını sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye'ye S-400'lerin parçalarını taşıyan 7 uçak indi. Devamı da önümüzdeki günlerde gelecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, baştan itibaren S-400'lere karşı durmuş, daha çok NATO'nun güvenliğini düşünmüştü. S-400'lerin Türkiye'de olmasına rağmen Çeviköz, NATO'yu savunan duruşunu değiştirmedi.



Çeviköz, "Okuduk, söyledik, yazdık" mesajını sosyal medyadan paylaştı. S-400'ler konusunda ısrar edenler için de "Türkiye'nin S-400 alması F-35 teknolojisini ve NATO güvenliğini nasıl tehlikeye sokuyor?" başlıklı bir yazı önerdi.



CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün tavrı değişmese de kendi partisinden farklı sesler geldi.





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