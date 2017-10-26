CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, grupta yapılan seçimde Meclis Başkanvekili seçildi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP TBMM Grubu'nda, grup yönetimi ve Meclis yönetimi için seçim yapılıyor.



Basına kapalı toplantıda; grup başkanvekillikleri, grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu üyelikleri ve denetçiler için oy kullanılacak.



MECLİS BAŞKANVEKİLİ DEĞİŞTİ



Sözcü gazetesinin haberine göre, en çekişmeli yarış ise Akif Hamzaçebi'nin oturduğu Meclis Başkanvekilliği için oldu. Bu göreve yeniden aday olan Akif Hamzaçebi kullanılan oyların 48’ini alırken, rakibi Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün 76 oy aldı.



Bu sonuçla CHP’nin yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün oldu.



Grup Başkanvekilliği, Meclis İdare Amirliği ve Divan üyeliği seçiminde ise ilk turda seçilen olmadı.



ulusal.com.tr