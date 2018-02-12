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CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları! Tuncay Özkan...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultayı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kurultayın ardından Parti Meclisi'ne giren kişilerden seçilen Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. Dikkat çeken isimlerden biri CHP'de genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin  listesinde yer alan Tuncay Özkan oldu

CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları! Tuncay Özkan...

Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultay'ı ardından CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.

Buna göre; Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. 

Tuncay Özkan, Basın İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Gamze Akkuş İlgezdi ise Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Selin Sayek Böke'ye ise herhangi bir görev verilmedi.

İŞTE CHP'NİN YENİ MYK'SI

ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz

Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca

Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler  – Haluk Koç

İnsan Hakları – Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi  – Ünal Çeviköz

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan

Sosyal Politikalar – Faik Öztrak

Yerel Yönetim Politikaları  – Seyit Torun

Genel Sekreter – Akif Hamzaçebi

ESKİ A TAKIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ

CHP’nin geçtiğimiz haftaya kadar görev yapan eski MYK’sı ise şu şekildeydi;

Genel Başkan Yardımcıları:

Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Tekin BİNGÖL

İdari ve Mali İşler Haluk KOÇ

Hukuk Ve Seçim İşleri Bülent TEZCAN

İnsan ve Doğa Hakları Zeynep ALTIOK

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Yasemin Öney CANKURTARAN

Yerel Yönetimler Seyit TORUN

İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Veli AĞBABA

İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Çetin Osman BUDAK

Ekonomi Politikaları Aykut ERDOĞDU

Sosyal Politikalar Lale KARABIYIK

Dış İlişkiler Öztürk YILMAZ

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Erdal AKSÜNGER

Genel Sekreter Kamil Okyay SINDIR

ulusal.com.tr

Etiketler; #Tuncay Özkan #kemal kılıçdaroğlu #MYK #chp
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