Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultay'ı ardından CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.
Buna göre; Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.
Tuncay Özkan, Basın İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Gamze Akkuş İlgezdi ise Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.
Selin Sayek Böke'ye ise herhangi bir görev verilmedi.
İŞTE CHP'NİN YENİ MYK'SI
ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz
Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca
Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler – Haluk Koç
İnsan Hakları – Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan
Sosyal Politikalar – Faik Öztrak
Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun
Genel Sekreter – Akif Hamzaçebi
ESKİ A TAKIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ
CHP’nin geçtiğimiz haftaya kadar görev yapan eski MYK’sı ise şu şekildeydi;
Genel Başkan Yardımcıları:
Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Tekin BİNGÖL
İdari ve Mali İşler Haluk KOÇ
Hukuk Ve Seçim İşleri Bülent TEZCAN
İnsan ve Doğa Hakları Zeynep ALTIOK
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Yasemin Öney CANKURTARAN
Yerel Yönetimler Seyit TORUN
İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Veli AĞBABA
İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Çetin Osman BUDAK
Ekonomi Politikaları Aykut ERDOĞDU
Sosyal Politikalar Lale KARABIYIK
Dış İlişkiler Öztürk YILMAZ
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Erdal AKSÜNGER
Genel Sekreter Kamil Okyay SINDIR
ulusal.com.tr
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultayı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kurultayın ardından Parti Meclisi'ne giren kişilerden seçilen Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. Dikkat çeken isimlerden biri CHP'de genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin listesinde yer alan Tuncay Özkan oldu
Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultay'ı ardından CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.