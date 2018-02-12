Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultayı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kurultayın ardından Parti Meclisi'ne giren kişilerden seçilen Merkez Yürütme Kurulu belli oldu. Dikkat çeken isimlerden biri CHP'de genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin listesinde yer alan Tuncay Özkan oldu

Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultay'ı ardından CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.



Buna göre; Bülent Tezcan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.



Tuncay Özkan, Basın İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.



Gamze Akkuş İlgezdi ise Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.



Selin Sayek Böke'ye ise herhangi bir görev verilmedi.



İŞTE CHP'NİN YENİ MYK'SI



ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel



Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan



Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel



Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz



Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca



Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu



Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık



Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi



Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek



İdari ve Mali İşler – Haluk Koç



İnsan Hakları – Tekin Bingöl



İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba



İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak



Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz



Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan



Sosyal Politikalar – Faik Öztrak



Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun



Genel Sekreter – Akif Hamzaçebi



ESKİ A TAKIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ



CHP’nin geçtiğimiz haftaya kadar görev yapan eski MYK’sı ise şu şekildeydi;



Genel Başkan Yardımcıları:



Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmeler Tekin BİNGÖL



İdari ve Mali İşler Haluk KOÇ



Hukuk Ve Seçim İşleri Bülent TEZCAN



İnsan ve Doğa Hakları Zeynep ALTIOK



Tanıtım ve Halkla İlişkiler Yasemin Öney CANKURTARAN



Yerel Yönetimler Seyit TORUN



İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Veli AĞBABA



İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri Çetin Osman BUDAK



Ekonomi Politikaları Aykut ERDOĞDU



Sosyal Politikalar Lale KARABIYIK



Dış İlişkiler Öztürk YILMAZ



Bilgi ve İletişim Teknolojileri Erdal AKSÜNGER



Genel Sekreter Kamil Okyay SINDIR



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