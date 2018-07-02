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CHP'nin yeni yol haritası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin yeni yol haritası konusunda açıklamalarda bulundu. Tezcan, strateji değişikliğine gideceklerini söyledi. "Bizim mahalle dilini terk edeceklerini" belirten Tezcan, "Karşı mahalleden oy isteyen yöntemi benimseyeceğiz" dedi.

CHP'nin yeni yol haritası

CHP yeni yol haritasını belirliyor. Strateji değişikliği kapıda. CHP "mahalle" açılımı yapılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Habertürk'e konuştu. AKP ve MHP tabanına açılma sinyali verdi.

"Oy aldığımız 'Bizim mahalle'ye hitap eden dili terk edeceğiz. 'Karşı mahalle'den oy isteyen, onlara hitap eden bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz."

24 Haziran seçimlerinden sonra partisinin izleyeceği yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu Tezcan... Çalışmaların üç koldan yürütüleceğini ifade etti.

"Seçim sonuçlarının objektif analizi için düğmeye bastık. Objektif analizin ön şartı kısır tartışmaların içerisinde boğulmamaktan geçiyor. Seçim sonuçlarından gerekli dersleri çıkarmak için üç koldan analiz yapacağız."

Bülent Tezcan, üç koldan analizin ayrıntıları da aktardı.

"Birincisi, parti dışından bu konuda uzman bir heyete, teknik analiz yaptıracağız. Partinin hassasiyetleri dışında bu analiz objektif kriterleri içinde barındıracak. Eşzamanlı olarak, partinin Ar-Ge birimi, seçimlerin sonuçlarına ilişkin siyasi bir analiz yapacak. Üçüncüsü ise yerel analizleri kapsayacak. Bunu örgütlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz."

"Sadece seçim sürecine sıkıştırılmış bir kampanya yerine, seçim biter bitmez yeni seçimin hazırlıklarına başlayacağız." diyen Tezcan, "Bugünden itibaren 'yarın seçim varmış' gibi sahaya ineceğiz." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #seçim #Tezcan
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