CHP o ilçede aday değiştirdi! 37 gün sonra adaylıktan çekildi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken aday tartışmalarının yaşandığı CHP'de yeni bir gelişme yaşandı.

Denizli'de geçtiğimiz ay gerçekleştirilen aday tanıtım programında, CHP'nin Çivril Belediye Başkan adayı olarak Kemal Aslan belirlenmişti. Kemal Aslan'ın, 37 gün sonra partinin genel merkezi kararı ile adaylıktan geri çekildiği belirtildi.

Karar, Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.

CHP İl Başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, CHP Çivril İlçe Başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı.

Yaşanan gelişmelerden sonra CHP İl Başkanlığı ve CHP Çivril İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılması bekleniyor.