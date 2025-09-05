CHP olağanüstü kurultaya gidiyor: Tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son günlerde İstanbul'da yaşanan çalkantıların ardından siyasi gündemi sarsan bir karara imza attı. Parti içindeki değişim talepleri doğrultusunda, 900'ün üzerinde delege olağanüstü kurultay için imza verdi. Toplanan bu imzalar, süreci resmiyete dökmek adına Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

TARİH NETLEŞTİ: 21 EYLÜL’DE KURULTAY VAR

CHP'nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.