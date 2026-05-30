CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel anlattı: "Genel Başkan için izdiham oldu!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından tam 2,5 yıl sonra Genel Merkez binasına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğindeki tarihi bayramlaşma töreni sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

 Bina içindeki büyük izdihama ve örgütün reaksiyonuna dikkat çeken Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun mevcut yönetime yönelik başlattığı taarruza tam destek vererek sert mesajlar gönderdi.

"İçeride Sayın Genel Başkanı Görmek İçin İzdiham Oldu"

Törenin ardından kameralar karşısına geçen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, televizyon kanallarının tek taraflı yayın politikalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Gördünüz, dışarıda ve içeride büyük bir kalabalık oldu. Ben konuşma esnasında bizzat bina içindeydim. İçeride de Sayın Genel Başkanı görmek için adeta bir izdiham yaşandı. Medyada tek taraflı yayınlar yapılıyor, buna rağmen gerçek CHP'liler bugün buraya akın ederek 'arınma' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na olan büyük sevgi ve saygısını bir kez daha dosta düşmana gösterdi. Biz her zaman doğrunun tarafında yer aldık. Kendinden emin olan hiç kimsenin korkmasına gerek yok."

"Partinin Değerlerini Tanımayanların CHP'de Yeri Yok!"

Kılıçdaroğlu'nun kürsü arkasında yer alan "Türkiye için Tertemiz Bir Başlangıç" mottosuna ve yaptığı sert konuşmaya atıfta bulunan Adıgüzel, sürecin yeni başladığının sinyalini verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu bugün çok güçlü bir başlık attı. Defterin henüz ilk sayfasını açtı, bunu herkes bilsin, arkası kesinlikle gelecek. Partinin kurumsal değerlerini, tarihsel namusunu tanımayanların CHP'de yeri yoktur. Biz partimizi bütüncül bir şekilde, kimseyi dışarıda bırakmadan geleceğe taşıyacağız."
"Silivri'den Türkiye'nin Sorunları Çözülmezdi, 'İki CHP' Söylemi Bölücülüktür"

Parti içinde oluşan çift başlılık iddialarına ve kurultay tartışmalarına da değinen milletvekili Adıgüzel, isim vermeden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibine yönelik eleştirilerde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamuoyunda yürütülen 'İki CHP var' söylemi açık bir bölücülüktür. Herkesin bu tür tehlikeli yaklaşımlardan derhal uzak durması gerekir. CHP hepimizin, halkın yuvasıdır. Şunu da net söylemek lazım; Silivri'den Türkiye'nin sorunları çözülmezdi. Şimdi asıl olarak ülkenin gerçek sorunlarına, halkın gündemine odaklanacağız."

