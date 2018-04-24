CHP Parti Meclisi, ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Parti Meclisi'nin, ittifak çalışmaları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini bildirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 24 Haziran seçimlerine yönelik ittifak için yetki verdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Parti Meclisi'nin, ittifak çalışmaları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini bildirdi.

CHP PM sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Parti Meclisinde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Kılıçdaroğlu'na oybirliğiyle tam yetki verdi. Milletvekilliği adaylığı için müracaatlar 30 Nisan başlayacak. 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı adayına yönelik isimler bazında bir tartışma açılmamıştır" dedi.



Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Dönem A partisi B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" demişti.



CHP’de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu

CHP Genel Merkezi’nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı süreci başladı.

Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 10.000 TL, dosya ücretleri de 1.000 TLolarak belirlendi.



Ön seçim olacak mı?

Öte yandan milletvekili adaylarının saptanmasında ‘ön seçim’ yerine, milletvekili adaylarının, “Merkez Yoklaması” yöntemiyle belirlenmesine karar verildi.





Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.







ulusal.com.tr