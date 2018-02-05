CHP'nin 2 gün süren 36'ıncı Olağan Büyük Kurultayı tartışmalarla tamamlandı. Yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 52 kişilik anahtar listesinden 42 kişi Parti Meclisine girebildi. Genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce'nin listesinden ise 3 kişi PM üyesi seçilebildi. İşte CHP'nin yeni Parti Meclisi üyeleri...

36'ıncı Olağan Kurultayını tamamlayan CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi belirlendi.



Tartışmalı bir şekilde tamamlanan kurultayda 488 kişi Parti Meclisi için aday oldu. Yeniden Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın ikinci günü yapılan Parti Meclisi seçimleri için 52 kişiden oluşan "Anahtar liste" belirledi.



Bu listeden 10 isim Parti Meclisine giremedi. Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekaroğlu listede olmasına rağmen seçilemeyen isimlerden oldu. Genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce'nin "Umudun Parti Meclisi" adlı listesinden ise 3 kişi Parti Meclisine girebildi. Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan İnce'nin listesinden üye seçildi.



Kılıçdaroğlu'nun listesini delenler arasında İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve eski milletvekili Erdal Aksünger de var.



Parti Meclisi için en yüksek oyu 692 ile Haluk Koç aldı. Koç'u kısa bir süre önce MYK ve Parti Sözcülüğünden istifa eden Selin Sayek Böke'nin takip etmesi dikkat çekti. Böke, 687 oyla ikinci oldu.



Bu arada Kılıçdaroğlu, A takımında bulunan Yasemin Öney Cankurtaran ve Kamil Okyay Sındır'ı listesine dahi almadı.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi içinde yer alan 8 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için de 12 aday gösterdi. Adaylar arasında yer alan sanatçı Onur Akın delegeler tarafından seçilmedi.



Kılıçdaroğlu, belirlenen 60 kişi içinden yakın bir zamanda A Takım olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nu belirleyecek.



BYKP seçim sonuçları ise şöyle:

"Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558)"



Yüksek Disiplin Kurulu açıklandı

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminin resmi olmayan sonuçları açıklandı.



Ankara Spor Salonu'nda devam eden Kurultayda, 108 kişinin başvuru yaptığı YDK seçimlerinin sonuçları belli oldu.



Toplam 15 üyeden oluşan YDK asil listesinde yer alan isimler ve aldıkları oylar ise şöyle:

"Tuba Torun 603, Erdoğan Kılıç 553, Uğur Bayraktutan 548, Gülsüm Filorinalı 542, Sezgin Kaya 534, Öncü Özbay 526, Selahattin Emre 498, Ahmet Ersen Özsoy 486, Mahir Polat 486, Mustafa Serdar Soydan 478, Emrah Arslan 444, Cem Artantaş 436, Turan Aydoğan 432, Süleyman Bülbül 420 ve Banu Gençkan 378."







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