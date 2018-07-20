Bir dönem CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten CHP PM üyesi Erdal Aksünger, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın “CHP ile ittifak bize zarar verdi” sözlerini yorumladı. "CHP ile HDP ile İYİ Parti de Saadet Partisi ile ittifak kurmalıydı. " dedi.

Eski CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger dün Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Muharrem İnce'ye yakın isimlerin kurultay için imza topladığının hatırlatılması üzerine Aksünger, delegelere imza vermemeleri ya da verdikleri imzaları geri çekmeleri için baskı yapıldığını söyledi.



'ÖNÜMÜZDEKİ SALI, ÇARŞAMBA BU İŞ BİTER'

Cumhuriyet'in aktardığına göre, kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına Muharrem İnce ile birlikte birçok adayın çıkabileceği görüşünü dile getiren Aksünger, "Kurultay için yeterli imza toplanacaktır. Önümüzdeki salı, çarşamba bu iş biter" ifadesini kullandı.



'İYİ PARTİ, NANKÖRLÜK ETTİ'

Aksünger, adını anmadan İyi Parti'nin kurucu üyelerinden Mehmet Aslan'ın "AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İYİ Parti ona destek olacak" açıklamasına da atıfta bulundu. "İYİ Parti CHP'ye nankörlük ediyor" diyen Aksünger, sözlerinin devamında "CHP, HDP ile ittifak yapmalıydı, geleceği inşa ederdik" ifadesini kullandı.