CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı sona erdi. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yapıyor.

Tezcan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak.

Milletin yastık altındaki altını bozduracak hâli kalmadı sayın Erdoğan! Man Adası dolarlarını bozdurdun mu?

Bir tweet atıldı diye dolar buraya çıkar mı? Bu nedir? Üretime dayanmayan, sıcak para ve dolar ekonomisine teslim edilmiş, dolarkolik bir ekonomi anlayışının sonu. Bunlar dönüp milletin yastık altındaki dolarla sorunu çözebilecek anlayış içindeler. Bu anlayışın Türkiye'yi düze çıkarması mümkün değildir.

"Hiçbir önlem içermeyen paket..."

Bu iktidarın beceriksizliği nedeniyle asgari ücret 119 dolar kayba uğradı. Sadece ocak ayındaki yükseliş nedeniyle. Türkiye açların ve yoksulların çok olduğu bir ülke hâline geldi. 100 günlük paket bir umut olacak diye bekleniyordu. Türkiye'nin 5 temel sorununa hiçbir önlem içermeyen bir paket. Yani '100 gün günü heba edeceğiz' diyor.

"Bu sözleri verip milletin oyunu aldınız"

Üretime dönük yapısal önlemler yok, Türkiye'nin enflasyonunu düşürmeye dönük herhangi bir önlem paketi yok. Seçim öncesi verdikleri vaatlerin hiçbirisi yok. Ek gösterge vereceklerini söylüyorlardı, yok. Nerede kaldı bunlar, Erdoğan'a soruyorum, paketin dibine mi düştü? Bu sözleri verip milletin oyunu aldınız...

'Hele bir 24 Haziran bitsin, bunlarla hesaplaşacağız' diyordu Erdoğan. Ne oldu? 40 gün geçti, Türk Lirası tepetaklak oldu. O zaman da söyledik: Varsa yapacağın bir şey niye seçimi bekliyorsun?

Eğitim konusunda Türkiye içler acısı durumda. LGS, bu iktidarın utancıdır.

Partinin gerekli kurullarında seçimlerin sonuçlarının değerlendirmeleri konusunda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bir olağanüstü kurultay talebine dönük süreç vardı, pazartesi günü sonuçladı. Bugün MYK toplantısını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bütün MYK üyeleri arkadaşlarımız genel başkanımıza teşekkür ettiler. Sayın genel başkanın her zaman MYK'yı değiştirme imkanı tüzükte kendisine tanındı. Seçimlerden hemen sonra bütün MYK bu konuda sayın genel başkanın arzu ettiği her zaman yapacağı tasarrufu destekleyeceklerini belirttiler. Bugün de bu beyanları tekrar ettiler. Bundan sonrası genel başkanımıza kalmıştır. Önümüzdeki süreçten CHP'nin yeni döneminin yönünü çizmek ve hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak bir taraftan da siyasi ve iktisadi krizi içerisinde yol haritasını belirlemek üzere yeni çalışma ekibi oluşturulacaktır sayın genel başkanımız tarafından. Biz CHP olarak genel başkanımızın çalışmalarında destek vermeye devam edeceğiz.

2014'ten beri CHP'de bir parti reformu başlamıştır. Biz genel başkana destek vereceğiz.

(İstifa olacak mı?) MYK arkadaşlarımız genel başkanın her türlü tasarrufunu büyük bir gönül ferahlığıyla destekleyeceklerini ifade ettiler.

Genel merkezin önündeki eylemler MYK'da konuşulacak konu değil, MYK'nın gündemini işgal edecek bir konu değildir.

(Delegeye baskı iddiası) Bu iddiaların gerçekle ilgisi yoktur.

İmza sayısıyla ilgili kamuoyu bilgilendirildi. 630 imza teslim edilmemiştir. Tüzük açısından bilgileri paylaştık. Genel merkezimize teslim edilen imza sayısı 618 idi. 618'in 4 tanesi usulüne aykırı imzaydı, 614 kaldı. 614'ün 4 tanesi mükerrerdi.