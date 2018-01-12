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CHP, PKK-HDP ile alanlara inecek

CHP, OHAL'in kaldırılmadığı takdirde terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile alanlara ineceğini açıkladı. Açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yaptı

CHP, 6'ncı kez uzatılan OHAL'in kaldırılmaması durumunda PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile alanlara inmeye hazırlandığını açıkladı.

Açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'tan geldi. Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "OHAL kaldırılsın" eylemi kapsamında İstanbul'da konuştu Canpolat. İktidara son kez uyarıda bulunduklarını söyledi. 

OHAL eylemi CHP Ankara, Çanakkale, Kocaeli ve Manisa il başkanlıklarınca da yapıldı. 

Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de 15 Ocak'ta "OHAL'de Yeter Forumu" düzenleyeceklerini açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #pkk #hdp
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