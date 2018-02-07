CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultay'da oluşan PM'nin, kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali belli oldu

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultay'da oluşan 60 kişilik Parti Meclisi'nin (PM), kadın ve gençlik kotası uygulanmış resmi hali belli oldu.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda PM için 488 aday başvurmuştu.

Kurultayın ikinci günü sabaha kadar süren sayımın ardından gençlik ve kadın kotası uygulanmadan açıklanan PM listesi, Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından netleştirildi.

CHP PM'de 8'i Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan (BYKP) gelmek üzere 60 üye bulunuyor.

PM'de Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç 692 oyla en fazla oya ulaşan üye olurken, 384 oyla 25 yaşındaki avukat Gamze Pamuk Ateşli PM'nin en genç üyesi unvanını elde etti.

Ateşli'nin bir dönem CHP Osmangazi Gençlik Kolları Başkanı olarak parti içerisinde görev aldığı öğrenildi.



Erdem ve Çeviköz arasında kura çekildi

PM seçiminde aynı oyu alan (359) İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile eski Büyükelçi Ünal Çeviköz arasında, kota uygulaması nedeniyle kura çekildi. Kura sonucunda PM'ye giren Çeviköz oldu. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'da Çeviköz'e dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini vermesi bekleniyor.

Kota uygulaması nedeniyle ayrıca, ilk etapta listede bulunan eski milletvekili Müslim Sarı ile İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner yedek üye oldu.

Kota uygulandığında daha önce Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamasına karşın listeye giren 10 kişi, 7'ye indi.

Bu isimler, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ve eski milletvekili Erdal Aksünger oldu.



Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da PM'ye giren isimler arasında yer aldı. Öztrak'ın da yeni MYK'da ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev alması bekleniyor.



İlçe başkanlığından PM'ye

CHP'de yeni PM 39 erkek, 21 kadın üyeden oluşurken, 6 kişi ise kota gereği 30 yaş altında genç üye oldu.

Halen Konya'nın Ereğli İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bülent Ecevit Tatlıdil de kurultaydan sonra en yetkili organ PM'ye girdi.

PM'ye giren isimlerden bir diğeri de ev hanımı Semra Dinçer. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Dinçer, evli ve iki çocuk annesi. Uzun yıllardır parti örgütlerinde çalışmalar yapan Dinçer, önceki seçimlerde Ankara'dan milletvekili adayı da olmuştu.

PM'ye giren isimlerden Gülçin Timur ise Kırkhan Lisesi'nden mezun olduktan sonra bir eczanede kalfalık yaptı. CHP örgütlerinde uzun süredir çalışmalar yapan Timur, evli ve bir çocuk annesi.



Meslek olarak bakıldığında PM'de 13 üyeyle en yüksek sayıyı avukatlar oluşturdu. PM'de ayrıca 11 akademisyen, 5 iş insanı, 4 mühendis, 4 doktor, 2 de diplomat bulunuyor.



Yeni üyelerle ilk toplantı Cumartesi günü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yeni seçilen PM üyeleriyle yönetmelik gereği cumartesi günü saat 10.00'da parti genel merkezinde bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun hafta başında ise yeni MYK'yı ataması bekleniyor. Tüzüğe göre PM içinden atanan MYK'daki sayıya genel başkan karar veriyor.



PM, YDK ve BKYP üyeleri

Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmış resmi haliyle, PM'ye giren 52 isim şöyle:

"Haluk Koç, Selin Sayek Böke, Yıldırım Kaya, Ali Haydar Hakverdi, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Ali Öztunç, Seyit Torun, Mehmet Ali Çelebi, Hakkı Suha Okay, Oğuz Kaan Salıcı, Yaşar Seyman, Veli Ağbaba, Faik Öztrak, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Aykut Erdoğdu, Emre Çam, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Akif Hamzaçebi, Öztürk Yılmaz, Sera Kadıgil, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Turan Hançerli, Necati Yılmaz, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Yavuz Karan, Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Emine Gülizar Emecan, Haydar Akar, Ayça Taşkent, Gamze Akkuş İlgezdi, Pınar Uzun, Haluk Pekşen, Bülent Kuşoğlu, Gamze Pamuk Ateşli, Ali Şeker, Gökhan Zeybek, Erdal Aksünger, Erdoğan Toprak, Gaye Usluer, Gül Çiftçi, Ünal Çeviköz, Semra Dinçer, Gülçin Timur, Gökçe Gökçen, Erbil Aydınlık, Fatma Güner."



BYKP'den PM'ye giren 8 üye ise şunlar:

"Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Fethi Açıkel, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre."



Toplam 15 üyeden oluşan YDK ise şu isimlerden oluştu:

"Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan."