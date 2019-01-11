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CHP PM tarihi belli oldu

Bugüne kadar 5 ayrı PM'de 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, PM yerel seçim gündemiyle çarşamba günü yeniden toplanacak

CHP PM tarihi belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM) çarşamba günü yerel seçim gündemiyle toplanacak.

CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar 5 PM toplantısı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen PM'lerde bugüne kadar toplamda 437'si ilçe, 150'si de belde, 43'ü il olmak üzere 630 belediye başkan adayı belirlendi. 

CHP'de gelecek PM ise çarşamba günü toplanacak. Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacağı belirtilen PM'de çok sayıda belediye başkanının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayının da açıklanması bekleniyor.

Ankara aday tanıtımı salı günü

Bu arada CHP'nin Ankara aday tanıtım toplantısı salı günü saat 15.00'te yapılacak. Ankara'da ATO Congresium'da yapılacak toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın yanı sıra bugüne kadar açıklanan büyükşehir adayları da tanıtılacak.

Öte yandan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde baş başa bir görüşme yaptığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #pm
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