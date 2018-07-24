CHP PM Üyesi Zeki Kılıçaslan KRT TV Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu. "Safiye İnci tutuklanmasa olurdu" diyen Kılıçaslan, "yasalara göre suç ama tutuksuz yargılanabilir" ifadelerini kullandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret için tutuklanan Safiye İnci için CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Tutuklanmaması gerekirdi. Devlet kurucusuna küfür etmek yasalara göre suç ama tutuksuz yargılanabilir" diyerek, tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.



"BEKAROĞLU CHP'NİN EN SOL KANADINDA"



CHP'li Kılıçaslan, Cumhuriyet mitingleri havası oluştuğu için Muharrem İnce'nin kaybettiğini söylediği için tartışılan CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu için, "Bekaroğlu partinin en sol kanadında. Bekaroğlu ekonomik olarak komünizme yakın bir şeyi savunuyor" yorumunu yaptı.



CHP'Lİ KILIÇASLAN: "SAFİYE İNCİ TUTUKSUZ YARGILANMALI"



Kılıçaslan, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanmasını istedi.