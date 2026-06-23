CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yazılı bir açıklama yaparak partisinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

Sakarya Milletvekili, kararının temel gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

''Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır.

Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz.

Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.

Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir.

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.''

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