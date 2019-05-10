Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:
"Birileri çıkıp seçim darbesinin asıl mağduru Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Millet İttifakı’nı ve en önemlisi İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçlamaya kalkışıyor.
Dün akşam Sarayın kibirli kişisi verdiği bir iftar yemeğinde açmış ağzını yummuş gözünü. İftar sofrasını tam anlamıyla kendine miting yapmıştır. Artık vatandaşlarımızın inansına da saygı göstermiyor.
Seçimin güvenliğini sağlamak yükümlü YSK iktidarın azmettirmesiyle İstanbul seçimlerini iptal etmiş, Saray ve YSK el ele verip sandık darbesi yapmıştır.
Daha ortada gerekçeli karar yoktur. Fakat AKP, kısa kararda yer almayan iptlal gerekçelerini yargıçlar daha yazmaya başlamadan sıralayıp durmaktadır. Bütün bunlar bir şeyi ortaya koyuyor: bu ayrıntılı iptal gerekçelerinin hangi adreslerde ortaya konuldğunu gösteriyor
AK Parti Genel Bașkanı, milletin aklıyla alay etmekte sandıktan çıkan millet iradesini itibarsızlaştırmaya çalıșmaktadır. Seçimde yolsuzluk yapıldığına dair kamera görüntülerini bekliyoruz.
Bizim genel bașkanımız iftarlarda siyaset konușmaz, YSK’yı sandık darbesine azmettirmez. İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez. CHP demokrasiden ve sandıktan yana olan tavrını size muhtar bile seçilemez denirken millet öyle istiyor deyip bașbakanlık yolunu açtığında göstermiștir.
Sarayın kibirli kiși neden İstanbul Belediyesi’ndeki verilen İBB Bașkanı tarafından kontrol edilmesinden bu kadar rahatsız olmuștur? Bu verilerde ne vardır? Ekrem İmamoğlu’nun gasbedilen mazbatası milletin eliyle yeniden kendisine verilecektir.
Minareyi çalanlar kılıfı hazırlamaya çalıșıyorlar. YSK’nın üyelerinin daha henüz gerekçeli kararı yazmamıșken AK Parti yetkililerinin adayının kısa kararda yazan gerekçelerin çok ötesine giden gerekçeleri söylüyor olması üyelerin yazacağı gerekçeli kararın müellifinin kim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."
ulusal.com.tr
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