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CHP: Suç duyurusunu AKP mi talep etti? Bunun adı tam anlamıyla kepazeliktir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "YSK'nın kararına destek olmak amacıyla bu soruşturmanın başladığı çok açıktır. Bu suç duyurusunu AKP mi talep etti yoksa YSK mı talep etti, başsavcılık açıklama yapmalıdır. YSK'yı hukuka uymaya davet ediyoruz. Şüphe ile YSK'ya başvurulur mu? Bunun adı tam anlamıyla kepazeliktir." dedi

CHP: Suç duyurusunu AKP mi talep etti? Bunun adı tam anlamıyla kepazeliktir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, basın toplantısı düzenledi.

Altay, şunları söyledi:

"YSK'nın kararına destek olmak amacıyla bu soruşturmanın başladığı çok açıktır. Bu suç duyurusunu AKP mi talep etti yoksa YSK mı talep etti, başsavcılık açıklama yapmalıdır. YSK'yı hukuka uymaya davet ediyoruz. Şüphe ile YSK'ya başvurulur mu? Bunun adı tam anlamıyla kepazeliktir.

Yargı takviyeli olarak YSK bir basınç altındadır. YSK'nın saygıdeğer üyeleri anayasadan aldığınız yetkiyi kullanıyorsunuz, kanunlara uygun davranmak zorundasınız. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun. Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu baskıya boyun eğmeyin.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

Meclis dün 3 maymunu oynamıştır. Organize suç organize örtbas yöntemleriyle kaldırılamaz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #ysk #seçim sonuçları #istanbul #chp
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