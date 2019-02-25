CHP’nin PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile seçim ortaklığı Şişli’de gün yüzüne çıktı. HDP Şişli İlçe Başkanı Zeki Yıldırım, CHP’li Muharrem Keskin’e destek toplantısına katıldı. “Kürdistan” ifadesini kullanan Yıldırım, kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacaklarını iddia etti. AKP'de ise gündem yeni parti kurulacağı iddiaları.

Atatürk posteri ve Türk bayrağı önünde terör propagandası yaptı, CHP İlçe Başkanı seyretti.



CHP ve HDP’nin seçim ittifakı Şişli’de belgelendi. HDP Şişli İlçe Başkanı Zeki Yıldırım, CHP’li Muharrem Keskin’e destek toplantısına katıldı.



Toplantıda bir konuşma da yapan Yıldırım, skandal ifadeler kullandı.

"Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız. Batı’da ise AKP-MHP’ye kaybettirmeye çalışacağız."



CHP’nin Şişli Adayı Muharrem Keskin’in, Yıldırım’ın bu sözlerine sessiz kalması dikkat çekti.



HDP ile yakınlaşan bir diğer parti ise Saadet Partisi. HDP, Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.



Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz da HDP’nin kendilerini destekleyeceğini doğruladı.



Muhalefette olduğu gibi iktidarda da krizler yaşanıyor. AKP’nin içinde Ali Babacan’ın başını çektiği bir grubun yeni bir siyasi parti kurmanın hazırlıklarına başladı.



Ulusal Kanal’ın AKP kulislerinden edindiği bilgilere göre, partinin kurucularından Ali Babacan, kurulacak olan parti için şimdiden harekete geçti.



AKP Genel Merkezi’nde nabız yoklayan Babacan, kuracağı partinin teşkilatları için AKP’den çok sayıda kişiye teklif götürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “anketlere güvenmiyorum” çıkışını değerlendiren Ünal, her şeyin sahada belli olacağını söyledi.



Bunun yanı sıra, İyi Parti’nin yılan hikayesine dönen Mersin adaylığı krizinde yeni bir gelişme yaşandı.



Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz’ın Demokrat Parti’den aday yapılmasını veto etti.



Kocamaz'ın adaylığına ilişkin son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.





ulusal.com.tr