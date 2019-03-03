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CHP Tunceli İl Başkanı bu sözlerle istifa etti

"Parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen 'Ben ne olacağım' kavgaları sebebiyle genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım"

CHP Tunceli İl Başkanı bu sözlerle istifa etti

CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, görevinden istifa ettiğini bildirdi. 

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 19 yaşında üyesi olduğu CHP'de 42 yaşında il başkanlığı onurunu yaşadığını belirtti.

Bundan sonra partisinin başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen 'Ben ne olacağım' kavgaları sebebiyle genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kendisine hedef koymuş bir partili olarak mücadelen asla vazgeçmeyeceğimi, partimin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim."


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #tunceli
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