Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı protesto etti. Protestoların hedefinde İçişleri bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar vardı.

Ankara Çubuk’ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı sonrası CHP Teşkilatı Türkiye’nin birçok ilinde saldırıyı kınayan eylem yaptı.



İyi Parti yöneticilerinin de katıldığı eylemlerde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı kınandı.



CHP'nin İzmir Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları Konak Meydanı'nda saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Parti adına açıklama yapan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, saldırının organize olduğunu dile getirdi.



Ankara Valisi Vasip Şahin ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet eden Yücel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akara'a da bir soru yöneltti.



Eylemde söz alan İzmir Milletvekillerinin hedefinde de Bakanlar Süleyman Soylu ve Hulusi Akar vardı.



Eyleme İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da katıldı. Akpınar, yapılan saldırıyı İyi Partililer olarak kınadıklarını belirtti.





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