CHP ve HDP'nin 'kayyum' ortaklığı

HDP'li 4 belediyeye daha terörle mücadele kapsamında kayyum atanması CHP ile HDP'yi birleştirdi. Her iki parti de HDP'li Bismil, Kayapınar, Kocaköy ve Erciş belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının anti demokratik bir uygulama olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadeleye ilişkin de konuştu. Cezaevlerinde garibanların bulunduğu iddiasını yineledi.

HDP grup toplantısında ise Eş Genel Başkan Sezai Temelli konuştu. Temelli, kayyum atamalarını ve görevden el çektirilen belediye başkanlarının gözaltına alınmasını protesto ettiklerini söyledi.

Temelli, terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye'ye attığı roket ve havanları görmezden geldi. Asker ve sivil onlarca kişinin canına kasteden terör örgütünü masum gösterdi.

ulusal.com.tr