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CHP ve HDP S-400'e itiraz etti

CHP ile HDP S 400'e karşı ortak tavır aldı. HDP milletvekili Garo Paylan, hava savunma sisteminden vazgeçilmesi çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'de "S 400'lerin ertelenmesini öneriyoruz" dedi. HDP ve CHP'nin S 400 konusunda da birleşmesi dikkat çekti.

CHP ve HDP S-400'e itiraz etti

Bir tarafta CHP diğer tarafta HDP... İki parti S-400 alımına itiraz etti.

"Ekonomimiz bu kadar kırılganken S-400 füzesinin alınması yangına benzin dökecektir. Acilen S-400 füzesi alımından vazgeçilmeli."

Hava savunmamız için S-400'ler kritik rol üstlenecek. Kandil'den emir alan HDP ise tedirgin. PKK/HDP,  S-400 tavrını ekonomik krizi gerekçe gösterek ifade ediyor. Mecliste basın toplantısı düzenleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da öyle yaptı.

"Kaynakları silaha ayırınca sorunları çözemiyoruz." diyen Paylan, "S-400 alımı yangına benzin dökmektir." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın S-400 baskısını hatırlatan Paylan, "“Ekonomimiz bu kadar kırılganken bir ambargo ile karşı karşı bırakılması yeni krizlerin habercisidir." dedi.

S-400 alımının Türkiye'yi Rusya'ya yakınlaştıracağını belirten HDP'li vekil, "Gelişmelerin yeni krizlerin habercisi" olduğunu söyledi.

CHP'de S-400 mesajını Meclisteki toplantıda verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini" önerdi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #hdp
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