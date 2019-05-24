CHP ile HDP S 400'e karşı ortak tavır aldı. HDP milletvekili Garo Paylan, hava savunma sisteminden vazgeçilmesi çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'de "S 400'lerin ertelenmesini öneriyoruz" dedi. HDP ve CHP'nin S 400 konusunda da birleşmesi dikkat çekti.

Bir tarafta CHP diğer tarafta HDP... İki parti S-400 alımına itiraz etti.



"Ekonomimiz bu kadar kırılganken S-400 füzesinin alınması yangına benzin dökecektir. Acilen S-400 füzesi alımından vazgeçilmeli."



Hava savunmamız için S-400'ler kritik rol üstlenecek. Kandil'den emir alan HDP ise tedirgin. PKK/HDP, S-400 tavrını ekonomik krizi gerekçe gösterek ifade ediyor. Mecliste basın toplantısı düzenleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da öyle yaptı.



"Kaynakları silaha ayırınca sorunları çözemiyoruz." diyen Paylan, "S-400 alımı yangına benzin dökmektir." ifadelerini kullandı.



Amerika'nın S-400 baskısını hatırlatan Paylan, "“Ekonomimiz bu kadar kırılganken bir ambargo ile karşı karşı bırakılması yeni krizlerin habercisidir." dedi.



S-400 alımının Türkiye'yi Rusya'ya yakınlaştıracağını belirten HDP'li vekil, "Gelişmelerin yeni krizlerin habercisi" olduğunu söyledi.



CHP'de S-400 mesajını Meclisteki toplantıda verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini" önerdi.







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