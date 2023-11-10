CHP ve HEDEP’ten Ortak Eylem

HEDEP’le birlikte eylem yaptı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı darbecilikle suçladı.



CHP’nin, Meclis Genel Kurulu sıralarına vurarak yaptığı eyleme HEDEP’ten destek gecikmedi. Mecliste yapılan eyleme Demokrat Partili milletvekilleri de destek verdi.



Yargıtay’ın Can Atalay dosyasıyla ilgili AYM üyelerine suç duyurusunda bulunması üzerine Türkiye Barolar Birliği de bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.



Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı darbecilikle suçlarken, Can Atalay dosyasının geldiği son durumda Erdoğan’ın parmağı olduğunu iddia etti.



