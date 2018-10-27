2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin hazırlıkları sürüyor. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklayan AKP ile MHP adaylarını belirlemeye çalışırken CHP ve İyi Parti'de ittifak tartışmaları sürüyor.

3 büyük ilin adayları belirleniyor. İttifak temasları yapılıyor.



2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi partilerde aday belirleme süreci hızlandı. Özellikle 3 büyük ilin adaylarının belirlenmesi konusunda hummalı bir çalışma var.



Hürriyet'in haberine göre iktidar partisinde İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adı geçiyor. Ankara için ise kulislerde konuşulan isimler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki.



Öte yandan İzmir’de de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in isminin geçtiği ifade edildi.



AKP'nin, Meclis’te kritik durumda olan vekil sayısının azaltmamak için istifalara sıcak bakmadığı belirtiliyor.



CHP'de de 3 büyük il için aday belirleme çalışmalar sürüyor. İstanbul için Muharrem İnce ön seçim olması halinde aday olacağını açıklamıştı. Diğer adaylar ise Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi. Bu 3 isim dışında kulislerle sürpriz olabileceği de konuşuluyor. Ankara'da Mahsur Yavaş'ın adı konuşulurken İzmir'de adaylar arasında tercih yapılacağı ifade ediliyor. CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.



Muhalefet cephesinde ittifak olup olmayacağı ise merak konusu. Ankara ve İstanbul için CHP ve İyi Parti'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için ise CHP ile HDP'nin temas içinde olduğu söyleniyor.



AKP ile MHP cephesinde ise yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Liderlerin karşılıklı restlerinin ardından MHP'nin Ankara'da Melih Gökçek adaylığı için kulis yaptığı ifade ediliyor. İstanbul için ise MHP'den aday çıkıp çıkmayacağı merak konusu.



İyi Parti'de ise seçim stratejisi belirlenmeye çalışıyor. İç Anadolu'dan oy kazanmanın hesapları yapılıyor. Cumhuriyet'in haberine göre, ayrıca Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarının İyi Parti'ye geçeceği değerlendiriliyor.





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