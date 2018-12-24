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CHP ve İyi Parti liderlerini ziyaret etti

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, teşekkür ziyaretlerine çıktı. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Yavaş, ardından da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Her iki liderle de görüşmeden önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavaş, Ankara ve adaylığı hakkında bazı değerlendirmeler yaptı.

CHP ve İyi Parti liderlerini ziyaret etti

CHP ve İyi Parti liderlerini ziyaret etti. Öncesinde ise basınla buluştu.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçim için hazırlıklarını başlattı.

Yavaş, önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun ardından da  Yavaş İyi Parti Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Meral Akşener ile bir araya geldi.

Yavaş, adaylık kapsamında diğer partilere de ziyaretlerini sürdüreceğini belirtti.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşmeden önce ise basın mensuplarıyla bir otelde bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş'a, HDP ile görüşüp görüşmeyeceği soruldu.

CHP'ye ne zaman üye olduğuna ilişkin tarih veren Yavaş, rozetsiz aday tartışmasına da açıklık getirdi.

Yavaş, başkent için en büyük projesini de açıkladı.


HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #ziyaret #Akşener #Mansur Yavaş
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