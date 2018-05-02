Değerli izleyenler, ana haberimizi seçim sürecine ilişkin önemli bir haberle açıyoruz. Vatan Partisi’nin “Milliyetçi-Halkçı ittifak” önerisini CHP ve İyi Parti reddetti. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı aradı. Tezcan Reyhan’a, Vatan Partisi ile seçim ittifakı yapamayacaklarını bildirdi.

Vatan Partisi, “Milliyetçi-Halkçı ittifak” önerdi, CHP ve İyi Parti reddetti.



24 Haziran seçimleri yaklaşırken ittifak temaslarında önemli bir gelişme yaşandı.



Vatan Partisi, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimleri için CHP ve İyi Parti’ye “Milliyetçi-Halkçı İttifak” önerisi yapmıştı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 26 Nisan Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak önerinin gerekçelerini anlattı. Perinçek Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanının ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmasının nesnel olarak yerinde olacağını belirtti. Perinçek’e bu öneriyi doğru bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu da öneriyi kabul ettiğini uygun gördüğü herkese iletebileceğini ifade etti.



Bunun üzerine Vatan Partisi yöneticileri İyi Parti yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Ancak Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar etmesi üzerine bu formül hayata geçirilemedi.



Bu gelişmeler sürerken kulislere CHP’nin ve İyi Parti yönetiminin Vatan Partisi’nin “Milliyetçi-Halkçı İttifak” önerisini kabul etmedikleri bilgisi düştü.



2 Mayıs tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ı aradı, parlamento seçimleriyle dörtlü ittifakın oluştuğunu ve Vatan Partisi’nin bu ittifakta bulunmasını kabul etmediklerini bildirdi.



​”BU BİR BİLGİDİR"



Görüşme trafiğine ilişkin Ulusal Kanal’a bilgi veren Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, ittifakı ABD ve FETÖ’nün engellediğini belirtti. Reyhan "Bu bir yorum değil bilgidir. Hem CHP hem de İyi Partinin Genel Merkezlerine Vatan Partisi'nin olmadığı bir ittifak dayatıldı ve onlar da buna teslim oldular" dedi.



”AKŞENER’İN ISRARINA TAKILDI”



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tutumuna dikkat çeken Reyhan, "Biz CHP ve İyi Parti'ye onların ABD, FETÖ ve HDP/PKK projesinden ayrılmalarını sağlamak için bir teklif sunduk. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Sayın Akşener'e CHP, İyi Parti ve Vatan Partisi'nden oluşan Milliyetçi-Halkçı bir ittifakın CHP Genel Başkanının Cumhurbaşkanlığı adaylığında kazanacağını söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu bu öneriyi benimsediğini bize iletti ancak, önerimiz Sn. Akşener'in ‘illa ben aday olacağım’ ısrarına takıldı" ifadelerini kullandı



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