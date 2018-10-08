AKP-MHP arasında ittifak temasları sürerken CHP ise yerel seçim startını 12 Ekim'de Ankara'dan verecek. Yerel seçim strateji belgesinin de açıklanacağı toplantıda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100'e yakın belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.

CHP, belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. İlk aday tanıtımı 12 Ekim Cuma günü yapılacak.



CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yerel seçim gündemiyle toplandı. Adayların belirlenmeye başladığı toplantıda 100’e yakın isim 12 Ekim'de Ankara'da belediye başkanlarıyla yapılacak toplantıda ilan edilecek.



Toplantı öncesi kulislerde mevcut CHP’li belediye başkanlarının görevine devam edip etmeyeceği tartışılıyor. Bu kapsamda iddialara göre; Hatay, Yalova, Muğla ve Eskişehir belediye başkanları Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimde yeniden aday gösterilebilir.



13 Ekim’de ise CHP Parti Meclisi toplanacak. Toplantıda, CHP’nin aday belirleme yöntemi ele alınacak. Kulislerde Kılıçdaroğlu’na aday belirleme yetkisinin verileceği ifade ediliyor. CHP’de ön seçim kararının ise çıkması beklenmiyor.



İddialara göre ön seçim, CHP’nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin de gündeminde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı düşünülen İnce'nin ön seçim yapıldığı takdirde aday olabileceği iddia ediliyor.



Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na konuşulan isimler arasında CHP'li Gürsel Tekin ve Akif Hamzaçebi de var.



CHP’de 1 Ekim tarihinde başlayan belediye başkanı adaylığı 19 Ekim'de son bulacak. Takvime göre, aday başvurusu yapmak isteyen il, ilçe yöneticileri ise 12 Ekim’e kadar görevinden istifa etmek zorunda.



Ana muhalefet partisinde yerel seçim mesaisi sürerken ittifaklar da masada. Kulislerde İyi Parti ve HDP ile temasın sürdüğü belirtiliyor.



CHP’li kurmaylardan gelen açıklamalar sonrası kulislerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da adaylar üzerinde HDP ile ittifak kurulabileceği dile getirilmişti.



Bu kapsamda önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile eski HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan'ın lüks bir otelde bir araya geldiği fotoğraflar basına yansıdı.





ulusal.com.tr

