CHP Yüksek Disiplin Kurulu yeni Başkanını seçti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ve açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, tüzük gereği en yaşlı üye sıfatını taşıyan Garip Erdoğan’ın başkanlığında yürütüldü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurul üyelerine hitaben yaptığı konuşmada parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekerek yeni çalışma dönemine dair başarı dileklerini iletti.

Yeni Başkan ve Yönetim Belirlendi

Toplantının ana gündem maddesini YDK bünyesindeki görev dağılımı ve başkanlık seçimi oluşturdu. Kurul üyelerinin katılımıyla yapılan gizli oylama sonucunda yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı: Mahir Polat

Başkan Yardımcısı: Ahmet Ersen Özsoy

Kurul Sekreteri: Sezgin Kaya