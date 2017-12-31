CHP’de 3-4 Şubat’ta yapılacak kurultay öncesi son viraja girildi. Ana muhalefet partisinde dikkatler, kurultayda çok sayıda delege ile temsil edilecek İstanbul, Ankara ve İzmir kongrelerine çevrildi. CHP’li vekil Muharrem İnce’nin adaylık konusundaki kararını il kongrelerinde sonra vereceği belirtiliyor.

CHP’de gözler İstanbul, Ankara ve İzmir kongrelerine çevrildi.



3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak 36’inci kurultay öncesi son viraja girildi.



İlçe kongreleri tamamlan kurultay sürecinde dikkatler, Ocak ayında yapılacak il kongrelerinde.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı kongrede, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin aday olup olmayacağı merak konusu. İl kongrelerinden sonra adaylık konusunda değerlendirme yapacak İnce’nin karar aşamasında olduğu belirtiliyor.



Aydınlık gazetesinin haberine göre, Genel Merkez’e yakın vekiller İnce’nin aday olmayacağını savunuyor. İnce’yi destekleyen vekiller arasında ise iki görüş var. İlk görüşe göre İnce sonuç ne olursa olsun iddiasını sürdürebilmek için aday olmalı. Diğer görüşe göre ise, delege yapısı dikkate alındığında İnce kaybedeceği bir yarışa girmemeli.



Delege yapısında ise en kritik iller İstanbul, Ankara ve İzmir. Olağan kurultayda İstanbul 176, Ankara 64, İzmir ise 52 delege temsil edilecek.



İlk kongre 6 Ocak’ta Ankara için yapılacak. Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya ve mevcut il Başkanı Adnan Keskin adaylıklarını açıkladı. Keskin’i Genel Merkez desteklerken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ise itiraz ettiği konuşuluyor.



13 Ocak’ta yapılacak İstanbul İl Kongresinde de çok sayıda adayın adı geçiyor. İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın yeniden aday olacağı belirtiliyor.



İzmir’deki kongre yarışında ise belediye başkanlarının kulis yapması dikkat çekiyor. Mevcut İl Başkanı Asuman Ali Güven’in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.





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