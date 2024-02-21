CHP'de aday depremi devam ediyor! Bir aday daha çekildi!

CHP'de her gün bir yenisi eklenen aday krizinde bugün bir iddia daha eklendi. Esenyurt ve Güngören'den sonra sıra hangi ilçede?

CHP'de aday depremi devam ediyor! Bir aday daha çekildi!
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Yerel seçimlere az kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) içindeki depremler durulmuyor. Bu sefer de Çorum'un Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Türk, ''Bana değer veren büyüklerim, küçüklerim ve kardeşlerim, desteğini çekmeyen, her konuda yardımcı olan siyasi arkadaşlarım, üzgünlüğüm ile adaylığımdan çekildim. Bu durumdan CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.

İstifanın ardından bir de atama geldi.


CHP, Alaca Belediye ve İl Genel Meclis üyesi aday listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. CHP Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk'ün istifasının ardından aday değişti. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için CHP’nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# chp # yerel seçimler # adayı
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